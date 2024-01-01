Cape Verde escudosundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile CVE → JEP çevirin

1.000 cve
7,76 jep

1,000 CVE = 0,007761 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Jersey poundu
1 CVE0,00776 JEP
5 CVE0,03880 JEP
10 CVE0,07761 JEP
20 CVE0,15521 JEP
50 CVE0,38803 JEP
100 CVE0,77606 JEP
250 CVE1,94015 JEP
500 CVE3,88030 JEP
1000 CVE7,76059 JEP
2000 CVE15,52118 JEP
5000 CVE38,80295 JEP
10000 CVE77,60590 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Cape Verde Escudosu
1 JEP128,85600 CVE
5 JEP644,28000 CVE
10 JEP1.288,56000 CVE
20 JEP2.577,12000 CVE
50 JEP6.442,80000 CVE
100 JEP12.885,60000 CVE
250 JEP32.214,00000 CVE
500 JEP64.428,00000 CVE
1000 JEP128.856,00000 CVE
2000 JEP257.712,00000 CVE
5000 JEP644.280,00000 CVE
10000 JEP1.288.560,00000 CVE