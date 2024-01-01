Kolombiya pesosundan Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile COP → SBD çevirin

1.000 cop
2,12 sbd

1,000 COP = 0,002120 SBD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kolombiya pesosundan Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Solomon Adaları doları
1 COP0,00212 SBD
5 COP0,01060 SBD
10 COP0,02120 SBD
20 COP0,04240 SBD
50 COP0,10600 SBD
100 COP0,21199 SBD
250 COP0,52998 SBD
500 COP1,05997 SBD
1000 COP2,11994 SBD
2000 COP4,23988 SBD
5000 COP10,59970 SBD
10000 COP21,19940 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Kolombiya Pesosu
1 SBD471,71100 COP
5 SBD2.358,55500 COP
10 SBD4.717,11000 COP
20 SBD9.434,22000 COP
50 SBD23.585,55000 COP
100 SBD47.171,10000 COP
250 SBD117.927,75000 COP
500 SBD235.855,50000 COP
1000 SBD471.711,00000 COP
2000 SBD943.422,00000 COP
5000 SBD2.358.555,00000 COP
10000 SBD4.717.110,00000 COP