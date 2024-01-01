5 Solomon Adaları dolarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile SBD → COP çevirin

5 sbd
2.455,65 cop

1,000SI$ SBD = 491,1$ COP

11:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → COP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek497,4580505,6530
Düşük472,1190456,5330
Ortalama486,6307481,2088
Değişim-1.27%4.11%
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1 SBD → COP istatistikleri

SBD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 497,4580, en düşük 472,1190 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 486,6307 oldu. SBD → COP kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

SBD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 505,6530, en düşük 456,5330 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 481,2088 oldu. SBD → COP kurundaki değişiklik 4.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,681,5021,6620,94220,52
1 GBP1,17711,274106,7031,7671,9561,10924,145
1 USD0,9240,785183,7611,3871,5350,87118,954
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Kolombiya Pesosu
1 SBD491,13000 COP
5 SBD2.455,65000 COP
10 SBD4.911,30000 COP
20 SBD9.822,60000 COP
50 SBD24.556,50000 COP
100 SBD49.113,00000 COP
250 SBD122.782,50000 COP
500 SBD245.565,00000 COP
1000 SBD491.130,00000 COP
2000 SBD982.260,00000 COP
5000 SBD2.455.650,00000 COP
10000 SBD4.911.300,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Solomon Adaları doları
1 COP0,00204 SBD
5 COP0,01018 SBD
10 COP0,02036 SBD
20 COP0,04072 SBD
50 COP0,10181 SBD
100 COP0,20361 SBD
250 COP0,50903 SBD
500 COP1,01806 SBD
1000 COP2,03612 SBD
2000 COP4,07224 SBD
5000 COP10,18060 SBD
10000 COP20,36120 SBD