Solomon Adaları dolarından Kolombiya pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Solomon Adaları dolarından Kolombiya pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Solomon Adaları dolarından (SBD) Kolombiya pesosuna (COP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SBD - COP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Solomon Adaları doları → Kolombiya pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Solomon Adaları doları Kolombiya pesosuna döviz kuru şu anda 491,130, dünden bu yana %1.688 değerinde değişti. Solomon Adaları doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.974 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Solomon Adaları doları Kolombiya pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 493,657 (30-07-2024) ile en düşük değeri 479,295 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.369 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Solomon Adaları dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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