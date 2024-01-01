10 bin Bahreyn dinarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile BHD → BDT çevirin

10.000 bhd
3.116.710 bdt

1,000.د.ب BHD = 311,7Tk BDT

01:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek311,6710311,7120
Düşük311,3400289,8970
Ortalama311,5236309,7481
Değişim0.05%7.51%
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1 BHD → BDT istatistikleri

BHD → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 311,6710, en düşük 311,3400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 311,5236 oldu. BHD → BDT kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

BHD → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 311,7120, en düşük 289,8970 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 309,7481 oldu. BHD → BDT kurundaki değişiklik 7.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6980,9231,67918,2191.659,931,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8330,0160,016
1 EUR1,08390,63611,81819,731.797,541,4951,446
1 NZD0,59649,8460,55110,85988,5710,8220,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Bangladeş Takası
1 BHD311,67100 BDT
5 BHD1.558,35500 BDT
10 BHD3.116,71000 BDT
20 BHD6.233,42000 BDT
50 BHD15.583,55000 BDT
100 BHD31.167,10000 BDT
250 BHD77.917,75000 BDT
500 BHD155.835,50000 BDT
1000 BHD311.671,00000 BDT
2000 BHD623.342,00000 BDT
5000 BHD1.558.355,00000 BDT
10000 BHD3.116.710,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Bahreyn Dinarı
1 BDT0,00321 BHD
5 BDT0,01604 BHD
10 BDT0,03209 BHD
20 BDT0,06417 BHD
50 BDT0,16043 BHD
100 BDT0,32085 BHD
250 BDT0,80213 BHD
500 BDT1,60426 BHD
1000 BDT3,20851 BHD
2000 BDT6,41702 BHD
5000 BDT16,04255 BHD
10000 BDT32,08510 BHD