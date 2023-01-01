5 Bangladeş takasından Bahreyn dinarına
Reel döviz kuru ile BDT → BHD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Bangladeş Takası
|1 BHD
|292.75100 BDT
|5 BHD
|1463.75500 BDT
|10 BHD
|2927.51000 BDT
|20 BHD
|5855.02000 BDT
|50 BHD
|14637.55000 BDT
|100 BHD
|29275.10000 BDT
|250 BHD
|73187.75000 BDT
|500 BHD
|146375.50000 BDT
|1000 BHD
|292751.00000 BDT
|2000 BHD
|585502.00000 BDT
|5000 BHD
|1463755.00000 BDT
|10000 BHD
|2927510.00000 BDT