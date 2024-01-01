5.000 Bulgar levasından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile BGN → PGK çevirin

5.000 bgn
10.709,45 pgk

1,000лв BGN = 2,142K PGK

23:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,15742,1574
Düşük2,10662,0888
Ortalama2,13962,1216
Değişim1.68%2.54%
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1 BGN → PGK istatistikleri

BGN → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1574, en düşük 2,1066 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1396 oldu. BGN → PGK kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

BGN → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1574, en düşük 2,0888 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1216 oldu. BGN → PGK kurundaki değişiklik 2.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3360,77818,211
1 EUR1,08211,8181,4941,6531,4460,84219,712
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7960,46310,843
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Papua Yeni Gine Kinası
1 BGN2,14189 PGK
5 BGN10,70945 PGK
10 BGN21,41890 PGK
20 BGN42,83780 PGK
50 BGN107,09450 PGK
100 BGN214,18900 PGK
250 BGN535,47250 PGK
500 BGN1.070,94500 PGK
1000 BGN2.141,89000 PGK
2000 BGN4.283,78000 PGK
5000 BGN10.709,45000 PGK
10000 BGN21.418,90000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Bulgar Levası
1 PGK0,46688 BGN
5 PGK2,33439 BGN
10 PGK4,66877 BGN
20 PGK9,33754 BGN
50 PGK23,34385 BGN
100 PGK46,68770 BGN
250 PGK116,71925 BGN
500 PGK233,43850 BGN
1000 PGK466,87700 BGN
2000 PGK933,75400 BGN
5000 PGK2.334,38500 BGN
10000 PGK4.668,77000 BGN