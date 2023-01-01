50 Bulgar levasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile BGN → CVE çevirin

50 bgn
2831.46 cve

1.00000 BGN = 56.62920 CVE

5:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

BGN → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 CVE
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.058387.93411.426381.638490.966418.5203
1GBP1.155411.2227101.5941.647961.893021.1165821.3973
1USD0.94490.817862183.091.34781.548230.9131517.5
1INR0.01137210.009843090.012035110.0162210.01863310.01098990.210615

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Cape Verde Escudosu
1 BGN56.62920 CVE
5 BGN283.14600 CVE
10 BGN566.29200 CVE
20 BGN1132.58400 CVE
50 BGN2831.46000 CVE
100 BGN5662.92000 CVE
250 BGN14157.30000 CVE
500 BGN28314.60000 CVE
1000 BGN56629.20000 CVE
2000 BGN113258.40000 CVE
5000 BGN283146.00000 CVE
10000 BGN566292.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Bulgar Levası
1 CVE0.01766 BGN
5 CVE0.08829 BGN
10 CVE0.17659 BGN
20 CVE0.35317 BGN
50 CVE0.88294 BGN
100 CVE1.76587 BGN
250 CVE4.41467 BGN
500 CVE8.82935 BGN
1000 CVE17.65870 BGN
2000 CVE35.31740 BGN
5000 CVE88.29350 BGN
10000 CVE176.58700 BGN