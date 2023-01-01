bin Angola kvanzasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile AOA → MUR çevirin

1000 aoa
53.39 mur

1.00000 AOA = 0.05339 MUR

14:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AOA → MUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 MUR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0563587.81331.425861.647330.968218.6081
1GBP1.1547311.2199101.4091.646621.902381.1180121.4891
1USD0.946650.819739183.1291.34981.559450.916517.6155
1INR0.01138780.009861050.012029510.01623740.01875940.0110250.211906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

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AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Mauritius Rupisi
1 AOA0.05339 MUR
5 AOA0.26696 MUR
10 AOA0.53391 MUR
20 AOA1.06783 MUR
50 AOA2.66956 MUR
100 AOA5.33913 MUR
250 AOA13.34783 MUR
500 AOA26.69565 MUR
1000 AOA53.39130 MUR
2000 AOA106.78260 MUR
5000 AOA266.95650 MUR
10000 AOA533.91300 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Angola Kvanzası
1 MUR18.72970 AOA
5 MUR93.64850 AOA
10 MUR187.29700 AOA
20 MUR374.59400 AOA
50 MUR936.48500 AOA
100 MUR1872.97000 AOA
250 MUR4682.42500 AOA
500 MUR9364.85000 AOA
1000 MUR18729.70000 AOA
2000 MUR37459.40000 AOA
5000 MUR93648.50000 AOA
10000 MUR187297.00000 AOA