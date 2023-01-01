5 Angola kvanzasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile AOA → MUR çevirin

5 aoa
0,27 mur

1.00000 AOA = 0.05374 MUR

15:0 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → MUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 MUR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0563587.81751.42571.647460.968218.6134
1GBP1.1547311.2198101.4061.64631.902371.1180121.4935
1USD0.946650.819807183.1331.349651.559580.916617.6205
1INR0.01138720.009861390.012028910.01623480.018760.01102570.211956

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

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AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Mauritius Rupisi
1 AOA0.05374 MUR
5 AOA0.26871 MUR
10 AOA0.53742 MUR
20 AOA1.07484 MUR
50 AOA2.68711 MUR
100 AOA5.37422 MUR
250 AOA13.43555 MUR
500 AOA26.87110 MUR
1000 AOA53.74220 MUR
2000 AOA107.48440 MUR
5000 AOA268.71100 MUR
10000 AOA537.42200 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Angola Kvanzası
1 MUR18.60740 AOA
5 MUR93.03700 AOA
10 MUR186.07400 AOA
20 MUR372.14800 AOA
50 MUR930.37000 AOA
100 MUR1860.74000 AOA
250 MUR4651.85000 AOA
500 MUR9303.70000 AOA
1000 MUR18607.40000 AOA
2000 MUR37214.80000 AOA
5000 MUR93037.00000 AOA
10000 MUR186074.00000 AOA