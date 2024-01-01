500 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile AED → CVE çevirin

500 aed
14.091,45 cve

1,000 AED = 28,18 CVE

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Cape Verde Escudosu
1 AED28,18290 CVE
5 AED140,91450 CVE
10 AED281,82900 CVE
20 AED563,65800 CVE
50 AED1.409,14500 CVE
100 AED2.818,29000 CVE
250 AED7.045,72500 CVE
500 AED14.091,45000 CVE
1000 AED28.182,90000 CVE
2000 AED56.365,80000 CVE
5000 AED140.914,50000 CVE
10000 AED281.829,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 CVE0,03548 AED
5 CVE0,17741 AED
10 CVE0,35483 AED
20 CVE0,70965 AED
50 CVE1,77413 AED
100 CVE3,54825 AED
250 CVE8,87063 AED
500 CVE17,74125 AED
1000 CVE35,48250 AED
2000 CVE70,96500 AED
5000 CVE177,41250 AED
10000 CVE354,82500 AED