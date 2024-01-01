50 новых тайваньских долларов в сингапурские доллары

Сконвертируйте TWD в SGD по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = S$0,04126 SGD

Среднерыночный курс в 22:02
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График изменения обменного курса TWD к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 TWD в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04150,0415
Низкий0,04060,0401
В среднем0,04110,0408
Изменение1.72%1.15%
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Соотношение 1 TWD к SGD

За последние 30 дней максимальный курс TWD к SGD составил 0,0415, а минимальный — 0,0406. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0411. Изменение курса TWD к SGD в процентном соотношении составило 1.72.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к SGD составил 0,0415, а минимальный — 0,0401. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0408. Изменение курса TWD к SGD в процентном соотношении составило 1.15.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3250,7751,3911,5187,775152,70,934
1 SGD0,75510,5851,051,1465,867115,2280,705
1 GBP1,291,70911,7951,95810,029196,961,204
1 CAD0,7190,9520,55711,0915,588109,7530,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Сингапурский доллар
1 TWD0,04126 SGD
5 TWD0,20630 SGD
10 TWD0,41260 SGD
20 TWD0,82519 SGD
50 TWD2,06299 SGD
100 TWD4,12597 SGD
250 TWD10,31493 SGD
500 TWD20,62985 SGD
1000 TWD41,25970 SGD
2000 TWD82,51940 SGD
5000 TWD206,29850 SGD
10000 TWD412,59700 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Новый тайваньский доллар
1 SGD24,23670 TWD
5 SGD121,18350 TWD
10 SGD242,36700 TWD
20 SGD484,73400 TWD
50 SGD1 211,83500 TWD
100 SGD2 423,67000 TWD
250 SGD6 059,17500 TWD
500 SGD12 118,35000 TWD
1000 SGD24 236,70000 TWD
2000 SGD48 473,40000 TWD
5000 SGD121 183,50000 TWD
10000 SGD242 367,00000 TWD