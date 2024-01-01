руандийский франк китайские юани История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса руандийский франк китайские юани. Это сводная страница руандийский франк (RWF) китайские юани (CNY) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные RWF и CNY за 5 лет с 10-04-2019 по 10-04-2024.

1 000 rwf
5,61 cny

1,000 RWF = 0,005613 CNY

Среднерыночный курс в 10 апр. 2024 г.
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Самые популярные валюты на 10 апреля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8561,08690,351,4731,6390,98117,731
1 GBP1,16911,269105,6091,7221,9151,14720,725
1 USD0,9210,788183,1991,3561,5090,90416,327
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,196

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из руандийских франков в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RWF из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RWF в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.