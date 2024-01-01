польский злотый непальские рупии История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса польский злотый непальские рупии. Это сводная страница польский злотый (PLN) непальские рупии (NPR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные PLN и NPR за 5 лет с 10-04-2019 по 10-04-2024.

1 000 pln
33 868 npr

1,000 PLN = 33,87 NPR

Среднерыночный курс в 10 апр. 2024 г.
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Самые популярные валюты на 10 апреля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8561,08690,2831,4721,6380,9817,764
1 GBP1,16811,268105,4811,721,9141,14520,754
1 USD0,9210,788183,1641,3561,5090,90316,363
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,197

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из польских злотых в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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