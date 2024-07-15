История обменного курса намибийский доллар–самоанские талы

Обменный курс намибийский доллар/самоанские талы сейчас составляет 0,149, отражая изменение в размере -0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.234% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/самоанские талы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,151, и минимумом, равным 0,148, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.673% уменьшение стоимости.