История обменного курса намибийский доллар–узбекские сомы

Обменный курс намибийский доллар/узбекские сомы сейчас составляет 689,770, отражая изменение в размере -0.098% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.006% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/узбекские сомы колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 703,888, и минимумом, равным 686,419, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.503% уменьшение стоимости.