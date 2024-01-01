История обменного курса намибийский доллар–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс намибийский доллар/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,371, отражая изменение в размере -0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.799% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,377, и минимумом, равным 0,368, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.