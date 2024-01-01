намибийский доллар доллары Тринидада и Тобаго История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса намибийский доллар доллары Тринидада и Тобаго. Это сводная страница намибийский доллар (NAD) доллары Тринидада и Тобаго (TTD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные NAD и TTD за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.
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История обменного курса намибийский доллар–доллары Тринидада и Тобаго
Обменный курс намибийский доллар/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,371, отражая изменение в размере -0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.799% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,377, и минимумом, равным 0,368, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в доллары Тринидада и Тобаго
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и TTD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в TTD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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