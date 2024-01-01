История обменного курса намибийский доллар–тонганские паанги

Обменный курс намибийский доллар/тонганские паанги сейчас составляет 0,126, отражая изменение в размере -0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.633% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/тонганские паанги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,131, и минимумом, равным 0,126, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой 2.029% увеличение стоимости.