История обменного курса намибийский доллар–туркменские манаты

Обменный курс намибийский доллар/туркменские манаты сейчас составляет 0,191, отражая изменение в размере -0.118% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.768% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/туркменские манаты колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,195, и минимумом, равным 0,191, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.