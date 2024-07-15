История обменного курса намибийский доллар–тайские баты

Обменный курс намибийский доллар/тайские баты сейчас составляет 1,990, отражая изменение в размере -0.021% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/тайские баты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,013, и минимумом, равным 1,969, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.579% уменьшение стоимости.