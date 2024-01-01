намибийский доллар сьерра-леонские леоне История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса намибийский доллар сьерра-леонские леоне. Это сводная страница намибийский доллар (NAD) сьерра-леонские леоне (SLL) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные NAD и SLL за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.
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История обменного курса намибийский доллар–сьерра-леонские леоне
Обменный курс намибийский доллар/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 1 231,720, отражая изменение в размере -0.118% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.708% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 254,950, и минимумом, равным 1 226,650, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.867% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в сьерра-леонские леоне
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и SLL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в SLL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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