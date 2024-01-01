История обменного курса намибийский доллар–сьерра-леонские леоне

Обменный курс намибийский доллар/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 1 231,720, отражая изменение в размере -0.118% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.708% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 254,950, и минимумом, равным 1 226,650, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.867% уменьшение стоимости.