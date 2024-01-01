История обменного курса намибийский доллар–сейшельские рупии

Обменный курс намибийский доллар/сейшельские рупии сейчас составляет 0,771, отражая изменение в размере 1.395% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -7.345% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,834, и минимумом, равным 0,740, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 6.870% увеличение стоимости.