История обменного курса намибийский доллар–руандийские франки

Обменный курс намибийский доллар/руандийские франки сейчас составляет 71,946, отражая изменение в размере 0.135% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.582% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/руандийские франки колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 73,102, и минимумом, равным 71,575, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.