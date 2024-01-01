История обменного курса намибийский доллар–польские злотые

Обменный курс намибийский доллар/польские злотые сейчас составляет 0,215, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.801% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/польские злотые колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,218, и минимумом, равным 0,213, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.667% увеличение стоимости.