История обменного курса намибийский доллар–пакистанские рупии

Обменный курс намибийский доллар/пакистанские рупии сейчас составляет 15,209, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.086% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 15,533, и минимумом, равным 15,145, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.