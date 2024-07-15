История обменного курса намибийский доллар–новозеландские доллары

Обменный курс намибийский доллар/новозеландские доллары сейчас составляет 0,091, отражая изменение в размере 0.165% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,092, и минимумом, равным 0,090, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.468% уменьшение стоимости.