История обменного курса намибийский доллар–непальские рупии

Обменный курс намибийский доллар/непальские рупии сейчас составляет 7,323, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.622% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/непальские рупии колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 7,444, и минимумом, равным 7,291, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.520% уменьшение стоимости.