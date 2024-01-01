История обменного курса намибийский доллар–норвежские кроны

Обменный курс намибийский доллар/норвежские кроны сейчас составляет 0,597, отражая изменение в размере 0.311% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,599, и минимумом, равным 0,587, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.634% уменьшение стоимости.