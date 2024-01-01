История обменного курса намибийский доллар–никарагуанские кордобы

Обменный курс намибийский доллар/никарагуанские кордобы сейчас составляет 2,015, отражая изменение в размере 0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.818% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 2,052, и минимумом, равным 2,008, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.