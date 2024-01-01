История обменного курса намибийский доллар–патаки Макао

Обменный курс намибийский доллар/патаки Макао сейчас составляет 0,440, отражая изменение в размере 0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.732% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/патаки Макао колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,448, и минимумом, равным 0,438, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.580% уменьшение стоимости.