История обменного курса намибийский доллар–монгольские тугрики

Обменный курс намибийский доллар/монгольские тугрики сейчас составляет 184,953, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.830% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 188,401, и минимумом, равным 184,023, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.