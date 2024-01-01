История обменного курса намибийский доллар–молдавские леи

Обменный курс намибийский доллар/молдавские леи сейчас составляет 0,964, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.180% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/молдавские леи колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,986, и минимумом, равным 0,963, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.917% уменьшение стоимости.