История обменного курса намибийский доллар–марокканские дирхамы

Обменный курс намибийский доллар/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,538, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.430% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,546, и минимумом, равным 0,536, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.636% увеличение стоимости.