История обменного курса намибийский доллар–казахстанские тенге

Обменный курс намибийский доллар/казахстанские тенге сейчас составляет 26,053, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.302% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 26,396, и минимумом, равным 25,895, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.589% уменьшение стоимости.