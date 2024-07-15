История обменного курса намибийский доллар–южно-корейские воны

Обменный курс намибийский доллар/южно-корейские воны сейчас составляет 76,038, отражая изменение в размере 0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.730% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 76,902, и минимумом, равным 75,652, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.537% уменьшение стоимости.