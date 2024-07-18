История обменного курса намибийский доллар–кенийские шиллинги

Обменный курс намибийский доллар/кенийские шиллинги сейчас составляет 7,070, отражая изменение в размере -0.764% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.597% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,219, и минимумом, равным 7,046, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.275% увеличение стоимости.