История обменного курса намибийский доллар–исландские кроны

Обменный курс намибийский доллар/исландские кроны сейчас составляет 7,525, отражая изменение в размере 0.213% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.302% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/исландские кроны колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 7,624, и минимумом, равным 7,484, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.610% уменьшение стоимости.