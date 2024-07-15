История обменного курса намибийский доллар–индонезийские рупии

Обменный курс намибийский доллар/индонезийские рупии сейчас составляет 885,716, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.449% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 899,352, и минимумом, равным 881,897, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.