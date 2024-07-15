История обменного курса намибийский доллар–египетские фунты

Обменный курс намибийский доллар/египетские фунты сейчас составляет 2,640, отражая изменение в размере 0.108% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.231% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/египетские фунты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,673, и минимумом, равным 2,624, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.605% увеличение стоимости.