История обменного курса намибийский доллар–алжирские динары

Обменный курс намибийский доллар/алжирские динары сейчас составляет 7,349, отражая изменение в размере 0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.582% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/алжирские динары колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 7,467, и минимумом, равным 7,317, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.578% уменьшение стоимости.