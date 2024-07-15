История обменного курса намибийский доллар–бангладешские таки

Обменный курс намибийский доллар/бангладешские таки сейчас составляет 6,422, отражая изменение в размере 0.097% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.777% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/бангладешские таки колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 6,549, и минимумом, равным 6,404, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.