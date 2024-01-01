История обменного курса намибийский доллар–аргентинские песо

Обменный курс намибийский доллар/аргентинские песо сейчас составляет 50,570, отражая изменение в размере 0.150% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.228% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/аргентинские песо колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 51,198, и минимумом, равным 50,377, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.