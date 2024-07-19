История обменного курса мозамбикский метикал–замбийские квачи

Обменный курс мозамбикский метикал/замбийские квачи сейчас составляет 0,401, отражая изменение в размере -0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.226% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/замбийские квачи колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,416, и минимумом, равным 0,401, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -2.526% уменьшение стоимости.