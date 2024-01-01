История обменного курса мозамбикский метикал–франки КФА BCEAO

Обменный курс мозамбикский метикал/франки КФА BCEAO сейчас составляет 9,444, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 9,483, и минимумом, равным 9,427, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.454% уменьшение стоимости.