История обменного курса мозамбикский метикал–вату Вануату

Обменный курс мозамбикский метикал/вату Вануату сейчас составляет 1,877, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.237% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/вату Вануату колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,893, и минимумом, равным 1,876, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.535% увеличение стоимости.