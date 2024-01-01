История обменного курса мозамбикский метикал–узбекские сомы

Обменный курс мозамбикский метикал/узбекские сомы сейчас составляет 197,568, отражая изменение в размере 0.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.424% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 198,535, и минимумом, равным 197,411, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.379% уменьшение стоимости.