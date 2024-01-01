История обменного курса мозамбикский метикал–уругвайские песо

Обменный курс мозамбикский метикал/уругвайские песо сейчас составляет 0,633, отражая изменение в размере 0.209% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.477% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/уругвайские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,634, и минимумом, равным 0,628, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.393% уменьшение стоимости.