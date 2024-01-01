История обменного курса мозамбикский метикал–угандийские шиллинги

Обменный курс мозамбикский метикал/угандийские шиллинги сейчас составляет 57,900, отражая изменение в размере 0.060% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.305% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 58,219, и минимумом, равным 57,865, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.362% уменьшение стоимости.