История обменного курса мозамбикский метикал–украинские гривны

Обменный курс мозамбикский метикал/украинские гривны сейчас составляет 0,646, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.167% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/украинские гривны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,648, и минимумом, равным 0,638, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.