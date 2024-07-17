История обменного курса мозамбикский метикал–танзанийские шиллинги

Обменный курс мозамбикский метикал/танзанийские шиллинги сейчас составляет 41,836, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.183% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 41,991, и минимумом, равным 41,600, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.